MTR Aktie: Viel Lärm um nichts!

Die technische Analyse der Mtr-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 35,08 HKD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 28,1 HKD weicht somit um -19,9 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (30 HKD) liegt mit einer Abweichung von -6,33 Prozent unter dem aktuellen Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält die Mtr-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Mtr derzeit eine Dividendenrendite von 3,69 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 8,12 %. Mit einer Differenz von 4,43 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende daher als "Schlecht" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bei Mtr ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass überwiegend positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt. Allerdings ergibt sich aus der Analyse konkret berechenbarer Handelssignale aus den sozialen Medien eine Empfehlung von 7 Schlecht-Signalen und 0 Gut-Signalen, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich somit zum Punkt Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Mtr-Aktie liegt bei 89,58, was als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 57,46, was zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtbild, das zu einem Rating von "Schlecht" führt.