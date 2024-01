MTR Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Weitere Suchergebnisse zu "MTR Corporation":

Die Analyse von Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für die Aktie von Mtr in den letzten Wochen deutlich eingetrübt ist. Daher erhält die Aktie von uns eine "Schlecht"-Bewertung. In den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Mtr gemessen, weshalb die Diskussionsstärke als "Neutral" bewertet wird.

Vergleicht man den Aktienkurs von Mtr mit anderen Unternehmen der "Straße und Schiene"-Branche, so ergibt sich eine Underperformance von -26,1 Prozent. Im Vergleich zum durchschnittlichen Wert des "Industrie"-Sektors liegt die Performance von Mtr um 19,31 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich als "Schlecht" eingestuft.

In den sozialen Medien wurden Mtr in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung der Anleger-Stimmung. Die Redaktion hat zudem 3 positive und 1 negative Signal herausgefiltert, wodurch die Aktie insgesamt eine "Gut" Empfehlung erhält.

Die Dividendenrendite von Mtr liegt derzeit bei 4,54 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt der "Straße und Schiene"-Branche von 8,24 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.