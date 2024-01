MTR Aktie: Aufgepasst!

Weitere Suchergebnisse zu "MTR Corporation":

Die technische Analyse der Mtr-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 33,4 HKD liegt. Dies führt dazu, dass die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird, da der Aktienkurs bei 27,5 HKD gehandelt wird, was einem Abstand von -17,66 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt der GD50 bei 29,08 HKD, was einer Differenz von -5,43 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die Mtr-Aktie auf Basis der beiden Zeiträume.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich, dass Investoren, die derzeit in die Aktie von Mtr investieren, mit einer Dividendenrendite von 4,54 % einen geringeren Ertrag von 3,54 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt erzielen. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz im Internet zeigen, dass sich die Stimmung für Mtr in den letzten Wochen deutlich eingetrübt hat. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien deutet jedoch auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin, weshalb Mtr in diesem Aspekt eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Mtr-Aktie mit einem Wert von 19,33 deutlich teurer als das Branchenmittel in der "Straße und Schiene" ist und daher als überbewertet eingestuft wird. Das Branchen-KGV liegt bei 13,96, was einen Abstand von 38 Prozent darstellt. Aus diesem Grund wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.