MTN Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung in Bezug auf eine Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Mtn diskutiert, wobei hauptsächlich negative Meinungen veröffentlicht wurden. In den letzten Tagen wurde jedoch weder positiv noch negativ über Mtn diskutiert, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Mtn mit 5,45 EUR aktuell 10,32 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da sie 5,87 Prozent unter dem GD200 liegt. Insgesamt wird die Aktie charttechnisch als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses und zeigt für Mtn einen RSI-Wert von 20, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist. Auch der RSI25-Wert von 27 deutet darauf hin, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Mtn aktuell bei 3,24 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,67 Prozent liegt. Aus diesem Grund erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung in Bezug auf ihre Dividendenpolitik.