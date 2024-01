MTN Aktie: Was soll das denn werden?

Die Mtn-Aktie wird einer technischen Analyse unterzogen, bei der der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage betrachtet wird. Dieser Wert liegt aktuell bei 5,76 EUR, was nahe am letzten Schlusskurs von 5,55 EUR liegt, was einem Unterschied von -3,65 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Eine Betrachtung des gleitenden Durchschnitts basierend auf den letzten 50 Handelstagen ergibt einen Wert von 4,97 EUR, was 11,67 Prozent über dem letzten Schlusskurs liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Analysebasis.

In Bezug auf die Dividende weist Mtn eine Dividendenrendite von 3,24 % auf, was 2,41 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 5,65 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.

Im Hinblick auf fundamentale Kennzahlen gilt die Aktie von Mtn als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 8,5 insgesamt 75 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt von 34,1 ist. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung aus fundamentalen Analysegesichtspunkten.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz konnte in den letzten Wochen bei Mtn keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird das Stimmungsbild und die Diskussionsstärke mit "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Mtn daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.