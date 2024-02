MTN Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Die Mtn-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 3,37 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,59 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Auch aus technischer Sicht wird die Aktie negativ bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Mtn-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 5,54 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 4,08 EUR lag, was einem Unterschied von -26,35 Prozent entspricht. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (4,97 EUR) liegt der letzte Schlusskurs darunter (-17,91 Prozent). Daher erhält die Mtn-Aktie auch hier ein "Schlecht"-Rating.

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Mtn in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit nur einem negativen Tag. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Mtn zeigen eine durchschnittliche Aktivität und kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit für Mtn in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".