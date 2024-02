MTI Wireless Edge Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Weitere Suchergebnisse zu "MTI Wireless Edge":

Die Aktie von Mti Wireless Edge hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 40,65 GBP verzeichnet, was 10,21 Prozent über dem aktuellen Schlusskurs von 36,5 GBP liegt. Dies bedeutet aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der Schlusskurs (34,34 GBP) über dem gleitenden Durchschnitt (+6,29 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Mti Wireless Edge-Aktie somit in Bezug auf die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine gemischte Bewertung für die Aktie. Der RSI7 beträgt 100, was eine "Schlecht"-Empfehlung ergibt, während der RSI25 mit 35,71 eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich also ein "Schlecht"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" verzeichnet Mti Wireless Edge eine Rendite von -24,85 Prozent, was mehr als 18 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Kommunikationsausrüstung"-Branche liegt die Rendite mit -18,59 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Mti Wireless Edge neutral sind. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen zeigt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf dem Sentiment und Buzz.

Insgesamt erhält die Mti Wireless Edge-Aktie demnach gemischte Bewertungen, wobei die charttechnische Analyse zu einer neutralen Bewertung führt, während der Relative Strength Index und der Branchenvergleich zu einem schlechten Rating tendieren.