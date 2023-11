MTI Investment Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderungsrate von Mti Investment können über einen längeren Zeitraum beobachtet und bewertet werden. Dies liefert interessante Einblicke in das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktivität im Netz rund um die Aktie deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine neutrale Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In den sozialen Medien waren die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Mti Investment. Es gab insgesamt drei positive und ein negatives Feedback. An fünf Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Mti Investment daher eine neutrale Einschätzung.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Mti Investment verläuft aktuell bei 3,49 SEK. Der Aktienkurs liegt jedoch bei 2,7 SEK, was einem Abstand von -22,64 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt bei 2,96 SEK, was einer Differenz von -8,78 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Daten erhält Mti Investment daher insgesamt eine schlechte Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Mti Investment liegt der RSI7 aktuell bei 23,81 Punkten, was auf eine Überverkauftheit hindeutet und somit zu einer guten Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen keine Über- oder Unterbewertung an, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Mti Investment daher eine gute Bewertung für den 7-Tage-RSI und eine neutrale Bewertung für den 25-Tage-RSI.