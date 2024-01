MS Holdings Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Weitere Suchergebnisse zu "Tellurian":

Die Ms-Aktie wird derzeit aus technischer Sicht positiv bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,75 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,97 HKD liegt, was einer Abweichung von +29,33 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,83 HKD) liegt über dem letzten Schlusskurs (+16,87 Prozent), was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Bei der Bewertung des Sentiments und Buzz durch die Analyse der Kommunikation im Internet zeigt sich eine neutrale Einschätzung. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Einschätzung.

Die Anleger-Stimmung bezüglich der Ms-Aktie in Diskussionsforen und sozialen Medien ist ebenfalls neutral. In den vergangenen Wochen waren weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Fokus, was zu einer neutralen Gesamteinschätzung führt.

In fundamentalen Aspekten beträgt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) aktuell 17,75 und liegt 59 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Behälter & Verpackung) von 42. Dies deutet auf eine Unterbewertung der Aktie hin, weshalb auch in diesem Bereich eine positive Bewertung ausgesprochen wird.