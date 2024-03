MS Holdings Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Ms liegt derzeit bei 11,67, was 66 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Behälter & Verpackung) von 34 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Ms liegt bei 22,22 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt und damit Ms eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Ms. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Diskussionen über das Unternehmen deutet darauf hin, dass es derzeit weder übermäßig im Fokus noch vernachlässigt wird, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt und Ms insgesamt ein "Neutral"-Rating einbringt.

Im Branchenvergleich erzielte Ms in den letzten 12 Monaten eine Performance von 26,79 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Behälter & Verpackung"-Branche im Durchschnitt um -3,95 Prozent gefallen sind, was bedeutet, dass Ms eine Outperformance von +30,74 Prozent im Branchenvergleich erzielt hat. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -3,95 Prozent erzielte, lag Ms um 30,74 Prozent über diesem Durchschnittswert. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating für Ms in dieser Kategorie.