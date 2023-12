MS Concept Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Ms Concept als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Ms Concept-Aktie beträgt 53,33, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 56 für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses erzielte die Ms Concept-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -27,87 Prozent. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Ms Concept damit 33,18 Prozent unter dem Durchschnitt (5,31 Prozent). Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt -3,24 Prozent. Ms Concept liegt aktuell 24,63 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Ms Concept festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Ms Concept daher in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Hotels Restaurants und Freizeit) wird die Ms Concept-Aktie als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 10,88, was einen Abstand von 65 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 31,09 bedeutet. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie von Ms Concept.