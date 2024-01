MS Concept Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Die Ms Concept Aktie hat in verschiedenen Bewertungskategorien gemischte Ergebnisse erzielt. Die Dividendenrendite beträgt derzeit 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aus diesem Grund wurde die Dividendenpolitik von den Analysten als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wurde die Ms Concept Aktie mit einem Wert von 50 eingestuft, was bedeutet, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist. Auf der Basis des RSI25 wurde ein Wert von 55 ermittelt, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine Einstufung von "Neutral" für den RSI.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt der Wert von Ms Concept bei 10,88, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV wurde die Aktie daher als "günstig" eingestuft.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergab gemischte Ergebnisse. Der GD200 liegt bei 0,05 HKD, während der Kurs der Aktie bei 0,044 HKD liegt, was einer Abweichung von -12 Prozent entspricht und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD50 beträgt 0,04 HKD, was einer Abweichung von +10 Prozent entspricht und die Aktie somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung von "Neutral" für die Ms Concept Aktie.