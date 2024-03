MS Concept Aktie: So kann man sich irren!

Ms Concept wird von Analysten als unterbewertet eingestuft, verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt im Bereich Hotels, Restaurants und Freizeit. Dies basiert auf einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,88, was einem Abstand von 58 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 26,12 entspricht. Daher wird die Aktie auf fundamentaler Basis als "Gut" empfohlen.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Ms Concept jedoch unter dem Branchendurchschnitt von 6,14 %, da sie derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aufweist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zu Ms Concept zeigen laut unserer Redaktion ein neutrales Signal in Bezug auf die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. Weder positive noch negative Ausschläge wurden in den vergangenen Tagen festgestellt, was zu der Einschätzung führt, das Unternehmen sei als "Neutral" einzustufen.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Ms Concept im vergangenen Jahr eine Rendite von -30 Prozent erzielt, was 27,85 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt -5,43 Prozent, und Ms Concept liegt aktuell 24,57 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Insgesamt wird die Aktie von Ms Concept aufgrund ihrer fundamentalen Bewertung als "Gut", der niedrigen Dividendenrendite als "Schlecht" und der neutralen Anlegerstimmung als "Neutral" eingestuft.