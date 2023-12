MS Concept Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Der Aktienkurs von Ms Concept hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -35,82 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") eine Unterperformance von 46,66 Prozent bedeutet. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt 5,08 Prozent, und Ms Concept liegt aktuell 40,9 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Ms Concept liegt bei 100 und führt somit zu einer Einstufung als "Schlecht". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" aufgrund der RSI-Werte.

Die Anleger-Stimmung bei Ms Concept ist insgesamt neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien und Diskussionsforen hervorgeht. In den vergangenen ein bis zwei Tagen waren weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Ms Concept bei 0,06 HKD verläuft, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 0,041 HKD und hat somit einen Abstand von -31,67 Prozent aufgebaut im Vergleich zur 200-Tage-Linie. Auch der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage deutet auf ein "Schlecht"-Signal hin, da die Differenz bei -18 Prozent liegt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Befund auf Basis der technischen Analyse.