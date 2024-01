MS&AD Insurance Holdings Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Der Aktienkurs der Ms&ad Insurance hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 38,54 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Versicherungsbranche im Durchschnitt um 25,24 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass die Ms&ad Insurance eine Outperformance von +13,3 Prozent erzielt hat. Im Finanzsektor lag die mittlere Rendite im letzten Jahr bei 24,54 Prozent, wobei die Ms&ad Insurance um 14 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen wird dem Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie verliehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei Ms&ad Insurance eine mittlere Aktivität in den Diskussionen gemessen. Daher wird dem Unternehmen in diesem Bereich eine Bewertung von "Neutral" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu dem Gesamtergebnis einer "Neutral"-Bewertung für das langfristige Stimmungsbild führt.

In den letzten zwei Wochen wurde die Ms&ad Insurance von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Daher ergibt sich auch hier die Einstufung "Neutral" basierend auf der Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Ms&ad Insurance-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 5126,18 JPY lag. Der letzte Schlusskurs von 5681 JPY weicht daher um +10,82 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung darstellt. Betrachten wir den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 5531,28 JPY, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau (+2,71 Prozent) liegt. Somit ergibt sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung für die Ms&ad Insurance-Aktie.

Zusammenfassend erhält die Ms&ad Insurance-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.