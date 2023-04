MSP übernimmt Abo-Service-Software VC VerlagsCommerce / MSP eröffnet Standort in Leipzig

Bremen (ots) -Das auf Medien- und Verlagshäuser spezialisierte IT-Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen MSP Medien Systempartner GmbH in Bremen hat mit Wirkung zum 1. April 2023 alle Rechte an der praxiserprobten Abo-Lösung VC VerlagsCommerce von Zander an Lavendel mit Sitz in Leipzig erworben. Zu diesem Zeitpunkt sind auch die das Produkt betreuenden Zander-an-Lavendel-Mitarbeiter zur MSP gewechselt. Im Zuge des Erwerbs wird die MSP einen Standort in der Roßmarktstraße in Leipzig eröffnen, von dem aus die übernommenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter künftig tätig sein werden.Die MSP stärkt mit dem Erwerb der VC VerlagsCommerce-Software gezielt ihre Online- und UI/UX-Kompetenz. VerlagsCommerce ist ein vollständig SAP-integriertes Produkt für den Vertrieb von Abonnements. Der MSP-Fokus liegt dabei auf der Kundenfreundlichkeit und Automatisierung sowie auf Schnittstellen zu allen umliegenden digitalen Systemen."Die Zusammenarbeit der MSP-Teams an den Standorten in Bremen und Leipzig wird zu einer noch effizienteren Verzahnung beim kontinuierlichen Betrieb und der Weiterentwicklung unserer digitalen Vertriebssysteme führen, von der alle Kunden profitieren werden", erläutert Tim Greve, Sprecher der MSP-Geschäftsführung, und ergänzt: "Wir bedanken uns herzlich bei Hagen Steuer und der Zander an Lavendel UG für die langjährige und vertrauensvolle Zusammenarbeit."MSP ist ein auf tagesaktuelle Medien spezialisierter, innovativer IT-Dienstleister. MSP unterstützt Medienhäuser in Deutschland, der Schweiz und Österreich in der digitalen Transformation. Seit über 20 Jahren vertrauen mehr als 30 namhafte Zeitungsverlage auf die Medien-IT Kompetenz der MSP. Permanentes Lernen, frühzeitige Integration neuer Entwicklungen, coole Produkte und klarer Fokus auf pragmatische, zukunftsorientierte Lösungen bilden die Eckpfeiler der Beratung und Dienstleistungen.Pressekontakt:Tim Greve, Sprecher der Geschäftsführung MSP, Tel. 0171/761 38 62Heike Friedrichs, Geschäftsführerin MSP, Tel. 0151/1939 7391Original-Content von: MSP Medien Systempartner GmbH & Co. KG in Bremen, übermittelt durch news aktuell