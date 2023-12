MSC Industrial Direct Aktie: Das sollte jeder wissen!

Die Aktienanalyse von Msc Industrial Direct zeigt gemischte Einschätzungen von Analysten. In den letzten zwölf Monaten wurden 3 positive, 2 neutrale und keine negativen Bewertungen abgegeben. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 95,2 USD, was einem potenziellen Rückgang um 6,79 Prozent vom letzten Schlusskurs (102,13 USD) entspricht. Dies führt zu einer neutralen Gesamtbewertung der Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) bei 36,64 liegt, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 41,08 und bestätigt die neutrale Bewertung.

Die Stimmung der Anleger ist hingegen überwiegend negativ, wie aus der Auswertung von Kommentaren in sozialen Medien hervorgeht. In den letzten Tagen wurden vor allem negative Themen diskutiert, was zu einer negativen Einschätzung der Stimmung führt.

Auch die Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung in den letzten Wochen deutlich schlechter geworden ist. Trotz einer erhöhten Aktivität in den sozialen Medien wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Analysen von Analysten und die Stimmung der Anleger auf eine neutrale bis negative Einschätzung der Msc Industrial Direct-Aktie hindeuten.