MSCI World Index: Fast im Gleichschritt mit dem S&P 500!

Nach dem kräftigen Erholungsschwung an der Wall Street von letzter Woche sind die Schlüsselindizes in dieser Woche schon wieder auf Talfahrt gegangen. Während Anleger am Montag noch unentschlossen und abwartend agierten, kam es am Dienstag erneut zu starken Kursverwerfungen. Dem vorausgegangen waren aktuelle Daten zum US-Verbrauchervertrauen. Sorgen vor einer weiter wachsenden Inflation und zunehmenden Rezessionsrisiken haben das Vertrauen im Juni… Hier weiterlesen