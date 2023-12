MSA Safety Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Msa Safety hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 28,68 Prozent erzielt, was im Vergleich zur durchschnittlichen Steigerung von 5,95 Prozent in der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" eine Outperformance von +22,73 Prozent bedeutet. Im Gegensatz dazu lag die mittlere Rendite im "Industrie"-Sektor bei 146,74 Prozent, und Msa Safety erreichte eine Unterperformance von 118,06 Prozent im Vergleich zu diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Msa Safety beträgt derzeit 27, was bedeutet, dass die Börse 27,76 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies ist 48 Prozent weniger als der Durchschnittswert in der Branche, der derzeit bei 53 liegt. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Msa Safety besonders positiv diskutiert, wobei an acht Tagen positive Themen dominierten und an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen jedoch vor allem die negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Msa Safety-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, mit einem Wert von 31 für die letzten 7 Tage und 48,55 für die letzten 25 Handelstage. Basierend auf dem RSI wird die Aktie daher insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Indikatoren eine neutrale Bewertung für die Msa Safety-Aktie, sowohl im Branchen- und Sektorvergleich als auch basierend auf dem Anleger-Sentiment und dem RSI.