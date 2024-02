MR Cooper ist zurück!

In den letzten Wochen gab es bei Mr Cooper eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes hin zum Negativen. Dies basiert auf einer Auswertung der sozialen Medien, in denen eine Tendenz zu besonders negativen Themen festgestellt wurde. Deshalb wird das Stimmungsbild als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Diskussionsstärke wurde jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zu Mr Cooper veröffentlicht, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie von Mr Cooper mit einem aktuellen Relative Strength-Index (RSI) von 21,11 als überverkauft betrachtet wird, was als "Gut" eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 29 deutet darauf hin, dass der Titel als überverkauft betrachtet wird, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Aktie von Mr Cooper aus charttechnischer Sicht als "Gut" eingestuft, da sie sowohl vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage als auch vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 200 Tage deutlich entfernt ist.