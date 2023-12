MR Cooper Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Aktie von Mr Cooper aktuell bei 51,42 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 67,2 USD liegt, was einem Abstand von +30,69 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 58,13 USD, was einer Differenz von +15,6 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt wird die Aktie somit auf Basis der beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Aktien des Finanzsektors hat die Aktie von Mr Cooper im letzten Jahr eine Rendite von 43,17 Prozent erzielt, was 37,71 Prozent über dem Durchschnitt (5,46 Prozent) liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" beträgt 10,1 Prozent, wobei Mr Cooper aktuell 33,07 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich bei Mr Cooper in den letzten Wochen eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, weist hingegen keine signifikanten Unterschiede auf und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Mr Cooper auf dieser Stufe eine Bewertung als "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Aktie von Mr Cooper liegt bei 9,3, was einer Bewertung als "Gut" entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 18,11 und führt ebenfalls zu einer Einschätzung als "Gut". Somit ergibt sich eine Gesamtbewertung als "Gut" auf diesem Niveau.