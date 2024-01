MR Cooper Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Mr Cooper-Aktie bei 63,92 USD liegt, was einer Entfernung von +21,45 Prozent vom GD200 (52,63 USD) entspricht. Dies signalisiert aus charttechnischer Sicht eine positive Entwicklung. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 60,48 USD. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs ein "Gut"-Signal aufweist, da der Abstand +5,69 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Mr Cooper-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Nach Einschätzung von Analysten erhielt Mr Cooper in den letzten zwölf Monaten 3 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen, was im Durchschnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Auf kurzfristiger Basis gilt die Aktie ebenfalls als "Gut", da 1 von 1 Analysten sie positiv einschätzen. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 74,67 USD, was einer möglichen Steigerung um 16,81 Prozent entspricht. Somit erhält die Mr Cooper-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.

Fundamental betrachtet ist Mr Cooper im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Thrifts & Hypothekenfinanzierung) unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 8,96, während das Branchen-KGV bei 56,39 liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Was die Dividende betrifft, so liegt diese bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Thrifts & Hypothekenfinanzierung (5,64 %) niedriger ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird, da die Differenz 5,64 Prozentpunkte beträgt.