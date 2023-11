MR Cooper Aktie: Was kann da noch kommen?

Die Analysteneinschätzung für die Mr Cooper-Aktie wird als "Gut" bewertet. Es liegen insgesamt eine positive Bewertung vor und keine neutralen oder negativen Bewertungen. Es gab keine Updates von Analysten in den letzten Monat. Das Kursziel der Analysten liegt bei 70 USD, was einen zukünftigen Gewinn von 25,76 Prozent bedeuten würde. Die aktuelle Aktie kostet 55,66 USD. Insgesamt erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Das Sentiment und Buzz für Mr Cooper hat sich in den letzten Wochen verbessert. Es gab eine erhöhte Aktivität und Interesse in den sozialen Medien. Aufgrund dessen erhält die Aktie auch in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung. Die technische Analyse zeigt, dass die Mr Cooper-Aktie über der 200-Tage-Linie liegt, was als positiv bewertet wird. Der 50-Tage gleitende Durchschnittskurs liegt jedoch etwas darunter und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die technische Analyse. Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mr Cooper bei 9 liegt. Das bedeutet, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

