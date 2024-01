MR Cooper Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Mr Cooper liegt bei 8,96 und damit unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" von 56. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie auf den ersten Blick preisgünstig erscheint, was sie auf der Basis fundamentaler Kriterien als "gut" kennzeichnet.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei an fünf Tagen positive Themen dominierten und an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden jedoch verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert, was zu einer "neutralen" Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Mr Cooper-Aktie liegt bei 63, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "neutral" Bewertung erhält. Auch der 25-Tage-RSI von 48,84 zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer weiteren "neutralen" Bewertung führt.

In Bezug auf die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Rate der Stimmungsänderung wurde festgestellt, dass die Aktivität langfristig unterdurchschnittlich war und kaum Änderungen identifiziert werden konnten. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbilds als "schlecht".