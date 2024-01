MP Materials Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für den Zeitraum von 7 Tagen liegt der RSI für Mp Materials bei 28,32, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 36,06, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für 25 Tage führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Mp Materials mit 19,66 USD derzeit um +15,78 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was kurzfristig als "Gut" eingestuft wird. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet ergibt sich jedoch eine Distanz zum GD200 von -6,6 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln eine deutlich negative Stimmung und Einschätzungen zu Mp Materials wider. Dies führt zu der Einschätzung, dass das Unternehmen als "Schlecht" bewertet werden sollte.

Die Analystenbewertungen für Mp Materials ergeben eine durchschnittliche Bewertung von "Gut" basierend auf 3 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Die Kursprognose von 35 USD für das Wertpapier ergibt ein Aufwärtspotenzial von 78,03 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Mp Materials somit eine "Gut"-Bewertung.