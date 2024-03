MP Materials Aktie: Finger weg?

Die Stimmung am Markt für Mp Materials-Aktien wird als positiv bewertet, basierend auf einer Analyse von Kommentaren in den sozialen Medien. Die Nutzer haben in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen über das Unternehmen diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Mp Materials-Aktie liegt derzeit bei 49, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI der letzten 25 Handelstage deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Die Gesamtanalyse der RSIs ergibt somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Langfristige Analysteneinschätzungen für Mp Materials werden als "Gut" eingestuft, basierend auf dem aktuellen Kursziel von 27 USD. Dies würde eine zukünftige Performance von 95,37 Prozent bedeuten, da derzeit ein Aktienkurs von 13,82 USD vorliegt. Insgesamt wird die Aktie von den Analysten positiv bewertet.

Die technische Analyse ergibt jedoch gemischte Ergebnisse. Die 200-Tage-Linie der Mp Materials-Aktie verläuft bei 18,76 USD, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt, da der aktuelle Aktienkurs von 13,82 USD einen Abstand von -26,33 Prozent aufweist. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich ein negativer Trend, der zu einem weiteren "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt die technische Analyse somit eine "Schlecht"-Bewertung für die Aktie.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Bewertungsmethoden gemischte Signale für Mp Materials, wobei die Stimmung am Markt und die langfristigen Analysteneinschätzungen positiv sind, während die technische Analyse eher negativ ausfällt.