MP Materials Aktie: Finger weg?

Sentiment und Buzz: Die Analyse von starken positiven oder negativen Ausschlägen in der Internet-Kommunikation ermöglicht eine präzise und frühzeitige Erkennung. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Mp Materials jedoch kaum verändert. Daher erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Unsere Programme haben in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität für Mp Materials gemessen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist. Daher erhält Mp Materials eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Schlecht" bewertet.

Technische Analyse: Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ist die Mp Materials derzeit als "Schlecht" einzustufen. Der GD200 des Wertes verläuft bei 22,68 USD, womit der Kurs der Aktie (16,02 USD) um -29,37 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 17,17 USD, was einer Abweichung von -6,7 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Schlecht".

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Mp Materials. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 42,29 Punkte, was bedeutet, dass Mp Materials momentan weder überkauft noch überverkauft ist. Die Aktie wird somit als "Neutral" eingestuft. Auch beim 25-Tage-RSI ist Mp Materials weder überkauft noch überverkauft (Wert: 52,81), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating. Mp Materials wird damit unterm Strich mit "Neutral" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

Anleger: In den vergangenen zwei Wochen wurde Mp Materials von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Schlecht". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt erzeugt also eine "Schlecht"-Einstufung.