MP Materials Aktie: Alles kein Problem!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI beträgt aktuell 91 für die Mp Materials-Aktie, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist, und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 48,56, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für Mp Materials.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ für Mp Materials. Trotz einiger positiver Themen in den Diskussionen in den vergangenen Tagen wird der Titel insgesamt als "Neutral" bewertet.

Von insgesamt 3 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Mp Materials-Aktie sind alle 3 Einstufungen "Gut", was zu einem Durchschnitt von "Gut"-Rating für das Wertpapier führt. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Mp Materials, aber aus den abgegebenen Kurszielen ergibt sich ein Durchschnitt von 35 USD, was auf eine potenzielle Steigerung um 102,2 Prozent vom letzten Schlusskurs (17,31 USD) ausgehend hinweist. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist somit "Gut".

In der technischen Analyse erhält die Mp Materials-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) im Vergleich zum aktuellen Kurs. Auf der kurzfristigeren Analysebasis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Mp Materials für die einfache Charttechnik somit als "Neutral" eingestuft.