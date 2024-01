MP Evans Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Die technische Analyse der Mp Evans-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 759,76 GBP verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Aktienkurs selbst bei 748 GBP liegt und somit einen Abstand von -1,55 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, der derzeit bei 737,32 GBP liegt. Dies entspricht einer Differenz von +1,45 Prozent und signalisiert ebenfalls "Neutral". Zusammenfassend ergibt sich daher eine Gesamtbewertung auf Basis der beiden Zeiträume als "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Mp Evans besonders positiv diskutiert, was zu einer überwiegend positiven Stimmung und einer "Gut"-Einschätzung führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien zeigt, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen gab. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Mp Evans zeigt der 7-Tage-RSI einen Wert von 39,13 Punkten, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 52 Punkten, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für die Mp Evans-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des Anleger-Sentiments und des RSI.