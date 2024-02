MP Evans Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Die technische Analyse der Mp Evans-Aktie zeigt interessante Abweichungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 740,52 GBP, während der aktuelle Kurs bei 766 GBP liegt, was eine Abweichung von +3,44 Prozent ergibt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 742,24 GBP weist mit einem aktuellen Kurs von +3,2 Prozent eine ähnliche Abweichung auf. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Internet wurde festgestellt, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für das Unternehmen.

Im Branchenvergleich konnte Mp Evans in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -12,34 Prozent erzielen. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche im Durchschnitt um -4,19 Prozent gefallen, was zu einer Underperformance von -8,15 Prozent für Mp Evans führt. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor mit einer mittleren Rendite von 3,31 Prozent lag Mp Evans 15,65 Prozent unter dem Durchschnittswert. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich jedoch eine positive Entwicklung, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Mp Evans-Aktie mit einem Wert von 10,93 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Nahrungsmittel" von 28 liegt. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut"-Rating.