MP Evans Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Der Nahrungsmittelkonzern Mp Evans wird auf fundamentaler Basis als unterbewertet eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 10,93, was einem Abstand von 57 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 25,5 entspricht. Daher wird die Aktie auf fundamentaler Basis als "Gut" bewertet.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird Mp Evans als "Neutral" eingestuft. Der 7-Tage-RSI beträgt 46,15 Punkte, während der 25-Tage-RSI bei 50,48 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gibt es keine wesentlichen Veränderungen in den vergangenen vier Wochen. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz bleiben unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung für dieses Kriterium führt.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -12,34 Prozent erzielt, was einem Rückstand von 18,79 Prozent gegenüber dem Durchschnitt für Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Nahrungsmittelbranche beträgt -2,82 Prozent, und Mp Evans liegt aktuell 9,51 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.