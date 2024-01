MP Evans Aktie: Alles völlig egal!

Die Stimmung unter den Anlegern hinsichtlich der Mp Evans-Aktie ist insgesamt neutral, wie aus den Diskussionen in sozialen Medien und Foren hervorgeht. In den letzten beiden Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu der Gesamtbewertung "neutral" geführt hat.

Ein weiterer Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In diesem Zusammenhang zeigte sich eine mittlere Aktivität bei der Diskussion über Mp Evans, was zu einer "neutralen" Bewertung führte.

Die technische Analyse ergab, dass der aktuelle Schlusskurs der Mp Evans-Aktie von 740 GBP um -2,66 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (760,19 GBP) abweicht. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (736,76 GBP) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,44 Prozent), was zu einer "neutralen" Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Mp Evans-Aktie liegt bei 34,62, was zu einer Einstufung als "neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 50,98, was ebenfalls zu einer "neutralen" Bewertung für 25 Tage führt.

Insgesamt ergibt sich somit ein neutrales Gesamtbild für die Mp Evans-Aktie hinsichtlich der Anleger-Stimmung, des langfristigen Stimmungsbildes, der technischen Analyse und des Relative Strength-Index.