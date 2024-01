MPH Health Care Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Die technische Analyse der Mph Health Care-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 15,58 EUR lag, während der aktuelle Kurs bei 16,15 EUR liegt. Das ergibt eine Abweichung von +3,66 Prozent und führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 15,64 EUR zeigt eine Abweichung von +3,26 Prozent, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Redaktion bewertet die Aktie daher mit einem "Neutral" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Die Stimmung in den sozialen Medien zeigte jedoch eine Zunahme negativer Kommentare über Mph Health Care in den letzten Wochen. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer war im roten Bereich, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Aufmerksamkeit der Anleger für das Unternehmen nimmt ab, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Mph Health Care liegt bei 60,71, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit einem Wert von 45,45 eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Insgesamt deutet die technische Analyse und das Anleger-Sentiment auf eine neutrale Bewertung der Mph Health Care-Aktie hin, während die Stimmung in den sozialen Medien und der RSI auf eine schlechtere Einschätzung hindeuten. Anleger sollten diese Faktoren bei ihrer Investitionsentscheidung berücksichtigen.