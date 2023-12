MPH Health Care Aktie: Was macht der Markt?

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

Die technische Analyse zeigt, dass die Mph Health Care-Aktie momentan gute Bewertungen aufweist. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 15,55 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 16,65 EUR liegt, was einer Abweichung von +7,07 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem Wert von 15,53 EUR eine positive Entwicklung von +7,21 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs. Somit erhält die Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Mph Health Care-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 33,33 Punkten und der RSI25 bei 43,12, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wurde in den letzten Wochen vermehrt über das Unternehmen gesprochen, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Bei den Diskussionen auf sozialen Medien gab es weder positive noch negative Ausschläge. Überwiegend wurden neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Zusammenfassend lässt die Redaktion verlauten, dass die Aktie von Mph Health Care auf Basis der technischen Analysen und der Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet werden kann.

