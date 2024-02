MPH Health Care Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Mph Health Care-Aktie beträgt aktuell 22, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 26,89 eine überverkaufte Situation an. Aus diesem Grund erhält die Aktie sowohl für RSI7 als auch für RSI25 ein "Gut"-Rating.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Mph Health Care-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts ergibt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage aktuell bei 15,9 EUR liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 18,85 EUR liegt, wird die Aktie auf dieser Basis ebenfalls als "Gut" bewertet. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie mit einem gleitenden Durchschnitt von 16,54 EUR ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt eine Analyse der Diskussion in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Mph Health Care eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral, weshalb die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

In den vergangenen vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in Bezug auf Mph Health Care festgestellt werden. Daher erhält die Aktie auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Indikatoren und Bewertungskriterien ein gemischtes Bild für die Mph Health Care-Aktie, mit überverkauften Signalen und einer neutralen Anlegerstimmung.