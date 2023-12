MPC Energy SolutionsV Aktie: Es gibt was neues!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der anzeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Durch die Beziehung zwischen den Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit kann eine Aussage getroffen werden. Der RSI der letzten 7 Tage für die Mpc Energy-Aktie beträgt aktuell 31, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 31,25 ebenfalls neutral, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für die Analyse der RSIs führt.

Die Stimmung und das Interesse rund um Aktien können einen guten langfristigen Einblick in die Stimmungslage der Anleger bieten. Wir haben die Aktie von Mpc Energy in Bezug auf diese Faktoren untersucht. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergaben eine mittlere Aktivität und eine kaum veränderte Stimmung, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung bei Mpc Energy in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Mpc Energy-Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen ein "Gut"-Rating aufgrund eines letzten Schlusskurses, der über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.