MPC Container Ships Aktie: Ist das wirklich normal?

In den letzten zwei Wochen wurde über Mpc Container Ships Asa in den sozialen Medien eher neutral diskutiert. An vier Tagen überwogen positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen sind es dagegen vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse. Der kurzfristigere RSI der letzten 7 Tage liegt momentan bei 39,46 Punkten, was bedeutet, dass die Mpc Container Ships Asa-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Demzufolge erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der RSI25, also der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis, zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Damit erhält Mpc Container Ships Asa eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Mpc Container Ships Asa ist mit einem Kurs von 14,83 NOK inzwischen +4,29 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -14,33 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" ein.

In den letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Mpc Container Ships Asa in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den grünen Bereich. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Über Mpc Container Ships Asa wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.