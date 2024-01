MOSYS Aktie: Lieber beobachten als handeln

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln sind kurzfristig Kursrücksetzer wahrscheinlicher, während überverkaufte Titel eher zu Kursgewinnen führen können. Für die Analyse wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Peraso herangezogen. Der RSI7 liegt derzeit bei 63,01 Punkten, was darauf hindeutet, dass Peraso weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 (48,69) zeigt ebenfalls, dass die Aktie neutral bewertet wird.

In den letzten zwei Wochen wurde Peraso von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Die überwiegend negativen Themen, die in den letzten Tagen angesprochen wurden, führen zu einer insgesamt schlechten Anlegerstimmung.

Auch über einen längeren Zeitraum betrachtet, zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität bezüglich der Aktie. Die Rate der Stimmungsänderung deutet jedoch auf eine negative Entwicklung hin, was zu einer schlechten Gesamtbewertung des Sentiments und Buzz führt.

Aus technischer Sicht liegt der Kurs von Peraso mit 8,03 USD derzeit 1,35 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer neutralen kurzfristigen Einschätzung. Auf der Basis der vergangenen 200 Tage hingegen ergibt sich eine schlechte Einstufung, da die Distanz zum GD200 bei -43,53 Prozent liegt. Somit erhält Peraso insgesamt eine neutrale Bewertung aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume.