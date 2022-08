MONTLAKE-DUNN WMA UCITS-EIA: Die große Wende?

Wie sieht es mit der Performance seit dem 52 Wochentief aus? Mit 148,04 Euro erreichte der Fond am 03. Dezember 2021 den niedrigsten Kurs in den vergangenen 52 Wochen. Seither stieg der Kurs um 10,33 Prozent in Richtung Norden. Die Anteilseigner konnten in den vergangenen 247 einen Anstieg genussvoll in ihrem Depot verfolgen. Zählt diese Rendite zum Höhenflug?MONTLAKE-DUNN WMA UCITS-EIA… Hier weiterlesen