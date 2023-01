MONE Consulting nimmt neue Dimensionen an: Bielefelder Unternehmen wächst weiter und sucht zehn neue Mitarbeiter

Bielefeld (ots) -MONE Consulting, eine Onlinemarketing Agentur mit Schwerpunkt Recruiting für Pflegedienste, Pflegeheime und Krankenhäuser mit Sitz in Bielefeld, sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt zehn neue Mitarbeiter. Besonders gefragt sind Videografen und Onlinemarketing-Manager. Zudem werden Bürokaufleute und eine Assistenz der Geschäftsführung für das Backoffice sowie Personal für den Kundensupport gesucht. Die Stellen bei MONE Consulting sind alle in Vollzeit zu besetzen und ab sofort verfügbar.Geschäftsführer David Neumann: "Wir sagen dem Fachkräftemangel in der Pflegebranche den Kampf an. Mithilfe eines persönlichen digitalen Prozesses zur Mitarbeitergewinnung sowie weiterer Dienstleistungen im Bereich Digitalisierung helfen wir Pflegeheimen, Pflegediensten und Krankenhäusern dabei, innerhalb kürzester Zeit wieder qualifizierte Bewerbungen zu erhalten. Die Nachfrage nach unserem Angebot steigt stetig, sodass wir unser Team nun schnell weiter ausbauen wollen. Dafür suchen wir zehn neue Kolleginnen und Kollegen in verschiedenen Bereichen, die gemeinsam mit uns wachsen wollen."MONE Consulting hilft Unternehmen aus der Pflegebranche dabei, qualifizierte Fachkräfte zu finden. Dafür werden die Pflegeheime, Pflegedienste und Krankenhäuser in den sozialen Medien so positioniert, dass sie zum attraktiven Arbeitgeber für ausgebildete Pflege- und Fachkräfte aus der Region werden. Um den Einstieg für potenzielle Bewerber attraktiver zu gestalten, wird außerdem der Bewerbungsprozess optimiert. Das Unternehmen wurde 2019 gegründet und wächst seitdem stetig. Das Team umfasst aktuell bereits acht Mitarbeiter und soll in den nächsten Monaten um zehn weitere anwachsen."Für uns als Arbeitgeber sprechen viele Gründe: Unsere Mitarbeiter profitieren von einer einzigartigen Teamatmosphäre und lichtdurchfluteten Büros mit Blick auf den Teutoburger Wald. Wir arbeiten mit den neuesten Apple-Geräten und bestens ausgestatteten Arbeitsplätzen. Zusätzlich zum attraktiven Gehalt stehen unseren Mitarbeitern 900 Euro im Jahr zur Verfügung, die sie für Gesundheitsleistungen wie zum Beispiel Massagen, Zahnbehandlungen oder eine neue Brille nutzen können. Auch Quereinsteigern, die zuvor noch nie in einer Agentur gearbeitet haben, bietet MONE Consulting einen sanften Start. Unsere digitale Schulungsplattform vermittelt alles Wissenswerte für die neue Stelle, sodass neue Mitarbeiter schnell starten können. Wir wollen dafür kämpfen, dass Pflegeunternehmen keine Fachkräfte mehr aus Personalvermittlungen oder Zeitarbeitsfirmen beziehen müssen, sondern ihre offenen Stellen aus eigener Kraft besetzen können. Unsere Vision ist es, weiter zu wachsen und Marktführer zu werden, um noch mehr Pflegeunternehmen im deutschsprachigen Raum weiterhelfen zu können", so der Geschäftsführer.Mehr Informationen finden Bewerber unter https://karriere-moneconsulting.de/Pressekontakt:https://karriere-moneconsulting.de/MONE Consulting GmbHVertreten durch: Michael Moskal und David NeumannPressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: MONE Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuell