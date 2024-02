MOGU Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Die technische Analyse von Mogu-Aktien hat ergeben, dass sich das Unternehmen derzeit in einem neutralen Trend befindet. Dies wird anhand von trendfolgenden Indikatoren wie dem gleitenden Durchschnitt deutlich. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 2,16 USD, während der aktuelle Schlusskurs bei 1,998 USD liegt, was einer Abweichung von -7,5 Prozent entspricht. Somit erhält Mogu eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Basis. Auf der anderen Seite liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 2,02 USD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert (-1,09 Prozent). Daher wird die Aktie in diesem Fall mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Auch der Relative Strength-Index (RSI) deutet auf eine neutrale Einschätzung hin. Der RSI liegt bei 69,51 und der RSI25 bei 54,57, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Stimmung der Anleger, die auch ein wichtiger Faktor bei der Aktienbewertung ist, wird ebenfalls als neutral eingestuft. Obwohl die Kommentare auf sozialen Plattformen überwiegend positiv waren, wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Zusammenfassend wird Mogu auf Basis der technischen Analyse und der Stimmung der Anleger derzeit als "Neutral" eingestuft.