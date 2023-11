MOGU Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Weitere Suchergebnisse zu "MOGU":

Bei der Analyse von Aktien spielen nicht nur harte Faktoren wie Umsatz und Gewinn eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung und Kommunikation im Netz. Eine solche Analyse wurde auch für die Aktie von Mogu durchgeführt.

In Bezug auf die Diskussionsintensität im Netz wurde festgestellt, dass die Aktivität in Bezug auf Wortbeiträge eher schwach war. Daher wird dieser Faktor als "Schlecht" bewertet. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb in letzter Zeit unverändert, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung von "Schlecht" für Mogu.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigten jedoch in den letzten Wochen vermehrt positive Meinungen und Themen rund um die Aktie von Mogu. Daraus ergibt sich für die Anleger eine Bewertung von "Gut".

Auch der Relative Strength-Index (RSI) und die technische Analyse deuten darauf hin, dass die Aktie von Mogu als "Gut" eingestuft wird. Der RSI liegt bei 25 und der RSI25 bei 48,61, was beides auf eine "Neutral"-Einschätzung hindeutet.

Die technische Analyse zeigt, dass der langfristige Durchschnitt der Mogu-Aktie niedriger ist als der letzte Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Beim kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine differenzierte Einschätzung für die Aktie von Mogu, die je nach Analysekriterium unterschiedlich ausfällt.