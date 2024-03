MOGU Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Weitere Suchergebnisse zu "MOGU":

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Aktie von Mogu war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An sechs Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen in den sozialen Medien, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch weder besonders positive noch negative Themen, die die Anleger interessierten. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf die Aktie von Mogu waren in letzter Zeit eher gering. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Schlecht"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum vorhanden, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher in diesem Punkt die Einstufung "Schlecht" für Mogu.

Der Relative Strength Index (RSI) der Mogu liegt bei 50, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 57, was ebenfalls als "Neutral" gilt. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Mogu derzeit bei 2,09 USD verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 1,87 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -10,53 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie in diesem Bereich die Einstufung "Schlecht". Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) entspricht einer Differenz von -5,08 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume daher "Schlecht".