MOBAetwork publ AB wird immer uninteressanter …

Die Diskussionen über Moba Network auf den Plattformen der sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den vergangenen Wochen haben die negativen Meinungen in den Kommentaren zugenommen. Auch wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion kommt zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, die Aktie von Moba Network sei bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet.

Ein wichtiger Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Moba Network zeigte interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, und es gibt eine erhöhte Aktivität zu sehen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte jedoch eine negative Veränderung, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen häufig in der Finanzmarkttechnik eingesetzten Indikator. Wir bewerten nun Moba Network anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 71,88 Punkten, was bedeutet, dass die Moba Network-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 62,71, was bedeutet, dass Moba Network hier weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Moba Network eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Moba Network derzeit als "Schlecht" einzustufen. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 15,97 SEK, womit der Kurs der Aktie (11,5 SEK) um -27,99 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 13,63 SEK, was einer Abweichung von -15,63 Prozent entspricht. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum als "Schlecht"-Wert einzustufen. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Schlecht".