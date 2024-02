MOBAetwork publ AB Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Die technische Analyse der Moba Network-Aktie ergibt ein schlechtes Rating aufgrund mehrerer Faktoren. Die 200-Tage-Linie verläuft derzeit bei 15,29 SEK, was einem Abstand von -47,68 Prozent zum aktuellen Aktienkurs von 8 SEK entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt die Aktie mit -26,81 Prozent im Negativbereich. Daher wird die Gesamtbewertung auf Basis dieser beiden Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

Auch der Relative Strength Index (RSI) deutet auf eine negative Entwicklung hin. Mit einem Wert von 79,66 und 88,59 (bezogen auf 7 bzw. 25 Tage) wird die Aktie ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist ebenfalls negativ, was zu der Gesamtbewertung "Schlecht" beiträgt. In den letzten Wochen wurden überwiegend negative Kommentare zu Moba Network veröffentlicht, was auf eine zunehmend kritische Haltung der Anleger hinweist.

Auch das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen eine Verschlechterung der Wahrnehmung der Aktie. Die Aktie erhält daher insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt wird die Moba Network-Aktie aufgrund der technischen Analyse, der Anleger-Stimmung und des Sentiments in den sozialen Medien als "Schlecht" eingestuft.