MOBAetwork publ AB Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für die Moba Network-Aktie: Der aktuelle Wert beträgt 69. Somit ist das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und zeigt, dass Moba Network hier überkauft ist. Daher wird das Wertpapier mit einem "Schlecht"-Rating eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für Moba Network.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Moba Network verläuft aktuell bei 15,25 SEK. Da der Aktienkurs bei 8,26 SEK liegt und somit einen Abstand von -45,84 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, der bei 10,83 SEK liegt, ergibt sich ein "Schlecht"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher ebenfalls "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Moba Network in den sozialen Medien war in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung zu beobachten. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Es zeigt sich eine abnehmende Aufmerksamkeit in den Diskussionen über Moba Network, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln die Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen die negativen Meinungen, während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Basierend auf diesen Erkenntnissen stuft die Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein. Zusammengefasst ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Moba Network bezüglich der Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.