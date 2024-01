MOBAetwork publ AB Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Moba Network. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 68,97 Punkte, was bedeutet, dass Moba Network derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 60,36 im neutralen Bereich, was der Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating einbringt. Insgesamt wird Moba Network somit als "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 15,94 SEK für den Schlusskurs der Moba Network-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag jedoch bei 11,45 SEK, was einem Unterschied von -28,17 Prozent entspricht und daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (13,48 SEK) liegt mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-15,06 Prozent), was der Moba Network-Aktie ebenfalls ein "Schlecht"-Rating einbringt. Insgesamt erhält Moba Network somit für die einfache Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem und mehrheitlich negative Meinungen zur Aktie von Moba Network veröffentlicht. Der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen besonders mit den negativen Themen rund um Moba Network beschäftigt, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Schlecht".

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, abhängig von der Diskussionsintensität und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Moba Network wurde langfristig eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was dem Signal die Bewertung "Gut" einbringt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" bewertet wird.