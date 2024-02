MMEX Resources Aktie: Das wird nichts mehr!

Die Stimmung und der Buzz rund um die Aktie von Mmex haben in der Internet-Kommunikation in den letzten Wochen deutlich nachgelassen. Dies geht aus einer Analyse hervor, die starke positive oder negative Ausschläge frühzeitig erkennen kann. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien deutet auf ein rückläufiges Interesse der Marktteilnehmer hin, weshalb Mmex eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Mmex derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Öl, Gas und Kraftstoffverbrauch. Der Unterschied beträgt 17,68 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment, ein wichtiger Stimmungsindikator, spiegelt ebenfalls eine negative Tendenz wider. In den sozialen Medien wurden vorwiegend negative Meinungen zur Aktie geäußert, und auch der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen überwiegend mit den negativen Aspekten von Mmex befasst. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet die Mmex-Aktie als Neutral-Titel ein, basierend auf Auf- und Abwärtsbewegungen in verschiedenen Zeiträumen. Sowohl der RSI7 (für sieben Tage) als auch der RSI25 (für 25 Tage) weisen einen Wert von 50 auf, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.