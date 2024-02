MMEX Resources Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Mmex neutral bewertet wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Sowohl der RSI7 für sieben Tage als auch der RSI25 für 25 Tage ergeben einen Wert von 50, was zu einer neutralen Einstufung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Mmex mit 0 % unter dem Branchendurchschnitt von 25,15 % im Bereich Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch. Dies führt zu einer negativen Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Mmex eher neutral diskutiert, wobei an fünf Tagen positive Themen dominierten und an drei Tagen negative. Aktuell zeigt sich jedoch vor allem Interesse an positiven Themen, was zu einer positiven Einschätzung führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine schwache Aktivität und kaum Veränderungen in der Stimmung. Dadurch erhält Mmex insgesamt eine negative Bewertung.