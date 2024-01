MMA Offshore Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Mma Offshore ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und weist diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Mma Offshore-Aktie beträgt 96,77, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 35,95 für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Bei der Analyse zeigte Mma Offshore interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Aus charttechnischer Sicht ist der aktuelle Kurs der Mma Offshore-Aktie von 1.755 AUD mit einer Entfernung von +33,97 Prozent vom GD200 (1,31 AUD) ein "Gut"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 1,55 AUD auf, was ebenfalls ein "Gut"-Signal bedeutet, da der Abstand +13,23 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Mma Offshore-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Anleger-Stimmung bei Mma Offshore in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen Tagen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.